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В омской Новоалександровке будет слышен вой сирен

Проверка систем оповещения населения пройдет в среду.

Источник: Комсомольская правда

В среду утром жители омской Новоалександровки услышат вой сирен. Как сообщили в департаменте безопасности, это будет лишь штатная проверка систем оповещения населения.

Проверка систем начнется в 10:00 часов и продлиться 15 минут. В это время местные жители услышат сигнал оповещения «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Учения направлены на отработку сценария на случай возникновения реальной угрозы. В департаменте безопасности просят омичей не паниковать и сохраняться спокойствие.

Ранее мы писали, что матч омского «Иртыша» и брянского «Динамо» прервали из-за ракетной опасности.