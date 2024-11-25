В омской Новоалександровке будет слышен вой сирен

В среду утром жители омской Новоалександровки услышат вой сирен. Как сообщили в департаменте безопасности, это будет лишь штатная проверка систем оповещения населения.
Проверка систем начнется в 10:00 часов и продлиться 15 минут. В это время местные жители услышат сигнал оповещения «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
Учения направлены на отработку сценария на случай возникновения реальной угрозы. В департаменте безопасности просят омичей не паниковать и сохраняться спокойствие.
Ранее мы писали, что матч омского «Иртыша» и брянского «Динамо» прервали из-за ракетной опасности.