Театр имени Горького закрылся на ремонт, который продлится 1,5 года

Один из самых востребованных и популярных театров Беларуси закрылся на ремонт, который, как планируется, продлится 1,5 года. Как пишут «Минск-Новости», театр имени Горького, который расположен в самом центре белорусской столицы на улице Володарского, 6, закрылся на плановый ремонт.