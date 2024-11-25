Театр имени Горького закрылся на ремонт, который продлится 1,5 года

Один из самых востребованных и популярных театров Беларуси закрылся на ремонт, который, как планируется, продлится 1,5 года. Как пишут «Минск-Новости», театр имени Горького, который расположен в самом центре белорусской столицы на улице Володарского, 6, закрылся на плановый ремонт.
Как рассказала первый замдиректора театра Наталья Громыко, полноценный ремонт здания не проводился с 1960-х годов, однако некоторые ремонтные работы осуществлялись. Так, в 2006 году преобразился зрительный зад, в период с 2019 по 2021 годы было обновлено световое оборудование, поворотный круг и настил сцены.
Уже в 2021 году в ходе проведения обследования фундамента здания выяснилось, что некоторые конструкции находятся в аварийном состоянии и требуют усиления, помимо этого остро встал вопрос о капиллярных водах, которые поднимаются по фундаменту и стенам и разрушают здание.
Был разработан проект капремонта, к его реализации приступили в июле 2024-го.
В ходе капремонта проведут масштабный комплекс работ: усилят конструкции, обновят гидроизоляцию, заменят все инженерные сети, смонтируют новую кровлю. Внутренние работы тоже будут реализованы последовательно: отделка помещений, ремонт в зрительном зале, фойе, лестницах. Помимо этого, будут заменены практически все элементы механики сцены, звуковое оборудование.
Несмотря на ремонт труппа театра продолжит работать. Касса работает в соседнем от театра здании — Володарского, 10. Основная площадка — Дворец культуры профсоюзов, некоторые спектакли будут показаны на сценах Дома офицеров, Дворца Республики.
Планируется, что все ремонтные работы проведут за 1,5 года, после чего труппа театра вернется в свежеотремонтированные стены исторического здания. К слову, в процессе ремонта число мест в зрительном зале уменьшится на 80, что, безусловно, добавит удобства зрителям.
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