Силовики предупредили об ограничениях водителей и пешеходов в Костанае

В этой связи движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тәуелсіздік ― Баймагамбетова, Пушкина ― Баймагамбетова, Козыбаева ― Пушкина", — говорится в объявлении для населения Костаная.