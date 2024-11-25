В Перми определились с участком, где построят новый корпус лицея № 10

«Участок предоставят застройщику ООО “Ива-Девелопмент”. После оформления прав на землю застройщик сможет приступить к реализации проекта. Территория будет предоставлена компании только на период строительства объекта. После того как новый корпус лицея будет возведен и передан на баланс муниципалитета, земля будет предоставлена лицею № 10 на праве постоянного (бессрочного) пользования», — отметили в департаменте.