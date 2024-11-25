В Перми определились с участком, где построят новый корпус лицея № 10

В Перми выбрали участок, где возведут новый корпус лицея № 10. На эти цели выделена территория по улице Серебристой, 8 в микрорайоне Ива-1. Это следует из информации, размещенной на сайте департамента земельных отношений администрации Перми.
«Участок предоставят застройщику ООО “Ива-Девелопмент”. После оформления прав на землю застройщик сможет приступить к реализации проекта. Территория будет предоставлена компании только на период строительства объекта. После того как новый корпус лицея будет возведен и передан на баланс муниципалитета, земля будет предоставлена лицею № 10 на праве постоянного (бессрочного) пользования», — отметили в департаменте.
В новом корпусе разместят начальные классы. Площадь участка составляет 11 509 квадратных метров.