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В Перми определились с участком, где построят новый корпус лицея № 10

Он будет предназначен для школьников с 1 по 4 класс.

Источник: Комсомольская правда

В Перми выбрали участок, где возведут новый корпус лицея № 10. На эти цели выделена территория по улице Серебристой, 8 в микрорайоне Ива-1. Это следует из информации, размещенной на сайте департамента земельных отношений администрации Перми.

«Участок предоставят застройщику ООО “Ива-Девелопмент”. После оформления прав на землю застройщик сможет приступить к реализации проекта. Территория будет предоставлена компании только на период строительства объекта. После того как новый корпус лицея будет возведен и передан на баланс муниципалитета, земля будет предоставлена лицею № 10 на праве постоянного (бессрочного) пользования», — отметили в департаменте.

В новом корпусе разместят начальные классы. Площадь участка составляет 11 509 квадратных метров.

строительство