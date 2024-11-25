Робот начнёт работать в южноуральской детской поликлинике

Он будет общаться с пациентами по телефону, спрашивать о симптомах и записывать на приём к врачу.
Как сообщается, новый сервис запустили в поликлинике № 4 города Магнитогорска. Сделали это при поддержке местного Центра охраны материнства и детства. Подробнее о том, как будет работать робот-помощник, рассказала главврач центра Марина Виноградова. По её словам, доступ к сервису можно получить с любого телефона — мобильного или стационарного. Для идентификации пациенту необходимо будет назвать номер полиса.
Отвечать в разговоре с роботом следует коротко и чётко, чтобы он смог распознать вашу речь, уточнила главврач. В случае возникновения каких-либо проблем, электронный помощник будет перенаправлять звонящего на «живого» оператора.
В будущем новый сервис могут запустить и в остальных медучреждениях Магнигороска, что позволит значительно ускорить приём обращений в поликлиники, особенно в периоды роста числа заболеваний.