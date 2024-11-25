Робот начнёт работать в южноуральской детской поликлинике

Как сообщается, новый сервис запустили в поликлинике № 4 города Магнитогорска. Сделали это при поддержке местного Центра охраны материнства и детства. Подробнее о том, как будет работать робот-помощник, рассказала главврач центра Марина Виноградова. По её словам, доступ к сервису можно получить с любого телефона — мобильного или стационарного. Для идентификации пациенту необходимо будет назвать номер полиса.