400 тысяч рублей могут получить молодые ветеринары из Иркутской области

Кстати, в 2024 на эти цели выделили два миллиона рублей. Помимо этого в рамках областной программы «Содействие обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» ветеринары могут получить жилье. С 2020 года мерой поддержки воспользовались три человека.