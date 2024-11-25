400 тысяч рублей могут получить молодые ветеринары из Иркутской области

Пять молодых ветеринарных врачей и фельдшеров получили единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, деньги выделили после того, как специалисты устроились на работу в областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные службе ветеринарии.
— Выплату создали с целью привлечь ветеринаров к работе в сельской местности. Хотим популяризировать профессии «Ветврач» и «Ветфельдшер». Так с 2015 года деньги получили уже более 80 человек, — рассказал руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.
Кстати, в 2024 на эти цели выделили два миллиона рублей. Помимо этого в рамках областной программы «Содействие обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» ветеринары могут получить жилье. С 2020 года мерой поддержки воспользовались три человека.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске состоялся автопробег «Мамы рулят», приуроченный ко Дню матери. Женщины проехались в сопровождении машины ДПС и показали, как перевозят детей по правилам безопасности.