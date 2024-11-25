Объем грузоперевозок в Молдове растет, лидирует автомобильный транспорт

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. В январе-сентябре 2024 года предприятия железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного и воздушного транспорта в Молдове перевезли 14,2 миллиона тонн грузов, что на 4,4% больше, чем за девять месяцев прошлого года, сообщили в Нацбюро статистики (НБС).
Грузооборот в том же периоде текущего года составил 4286,4 миллиона тонно-км, что на 1,6% больше, чем в январе-сентябре 2023 года, уточнили в ведомстве.
На долю автомобильного транспорта приходится 85,6% в структуре перевозимых грузов. За девять месяцев года объем перевозок здесь вырос на 14,5%.
Автотранспортными предприятиями перевезено 12,2 миллиона тонн грузов, из них 8,7 миллиона тонн (71,3% от общего объема) — во внутреннем сообщении и 3,5 миллиона тонн (28,7%) — в международном.
Доля перевезенных автомобильным транспортом грузов в общем объеме грузов, перевезенных этим видом транспорта, в муниципии Кишинев составила 56,6%, на севере республики — 13,3%, в центре — 19,6%, на юге — 5,9% и в АТО Гагаузия — 4,6%.
На железнодорожном транспорте, на долю которого приходится 13,6% в структуре перевезенных грузов, в январе-сентябре 2024 года отмечено наибольшее снижение как объема перевезенных грузов, так и маршрутов их перевозки, на 32,9% и 36,7% соответственно.
На воздушном транспорте в январе-сентябре 2024 года по сравнению с январем-сентябрем 2023 года увеличился как объем перевезенных грузов, так и время в пути — на 17,6% и 24,6% соответственно.
Перевозки по внутренним водным путям показали рост на 2,9% как объема перевезенных товаров, так и продолжительности поездки.