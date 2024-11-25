Бывший высокопоставленный чиновник мэрии Владивостока осуждён на 11 лет

11 лет колонии строгого режима — такой приговор вынес Ленинский районный суд Владивостока экс-главе Дирекции общественных пространств города Салавату Галиеву. Суд признал его виновным в получении взяток. Как сообщают «Новости Владивостока на VL.ru», кроме лишения свободы, Галиеву предстоит заплатить штраф в размере 20 миллионов рублей. Также он лишён права занимать должности в органах власти на восемь лет.
Салават Галиев, по версии следствия, с августа 2020 года по февраль 2021 года получил от посредников и напрямую более 4,5 миллиона рублей и транспортные билеты на сумму свыше 175 тысяч рублей. Это происходило в обмен на подготовку документации для аукциона на поставку сценического оборудования стоимостью более 135 миллионов рублей. Условия аукциона были составлены таким образом, что они подходили только для одной компании, контролируемой теми, кто давал взятки.
Также в период с апреля по сентябрь 2021 года Галиев через посредников получил ещё больше 2,4 миллиона рублей и авиабилеты. Это было «вознаграждение» за то, что чиновник продвинул заключение нескольких договоров на проектирование благоустройства общественных пространств во Владивостоке. Эти договоры были завышены по стоимости, общая сумма контрактов составила около 20 миллионов рублей.
Кроме того, в период с октября 2020 года по февраль 2021 года Галиев через посредников получил взятку в размере 1 миллиона рублей за заключение договоров с организацией, подконтрольной тем же людям, на изготовление проектной документации на благоустройство на сумму свыше 3 миллионов рублей. Галиев также подписал документы, содержащие ложные сведения о техобеспечении мероприятий, зная, что они не соответствуют действительности.
Задержали Салавата Галиева 15 декабря 2022 года, когда он уже покинул Дирекцию и возглавил проектный офис «ПроГород», дочерней компании ВЭБ.РФ, которая занимается развитием городской среды. Он был арестован на два месяца.
В итоге суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 5 ст. 327 (использование заведомо подложного документа). Приговор ещё не вступил в законную силу.