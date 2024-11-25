Бывший высокопоставленный чиновник мэрии Владивостока осуждён на 11 лет

Салават Галиев, по версии следствия, с августа 2020 года по февраль 2021 года получил от посредников и напрямую более 4,5 миллиона рублей и транспортные билеты на сумму свыше 175 тысяч рублей. Это происходило в обмен на подготовку документации для аукциона на поставку сценического оборудования стоимостью более 135 миллионов рублей. Условия аукциона были составлены таким образом, что они подходили только для одной компании, контролируемой теми, кто давал взятки.