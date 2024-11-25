Экс-ректору педуниверситета вынесли приговор и освободили от наказания

Как сообщает Ura.ru, суд приговорил его к 250 часам обязательных работ, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Его бывший коллега из университета, завкафедрой иностранных языков Константин Безукладников, приговорен к шести годам лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб. Предприниматель Анжелика Отраднова получила 4 года условно и штраф 500 тыс. руб. Также суд удовлетворил гражданский иск университета о взыскании с двух осужденных в общей сложности более 22 млн руб.