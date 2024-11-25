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Экс-ректору педуниверситета вынесли приговор и освободили от наказания

Свердловский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова и его подельников.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает Ura.ru, суд приговорил его к 250 часам обязательных работ, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Его бывший коллега из университета, завкафедрой иностранных языков Константин Безукладников, приговорен к шести годам лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб. Предприниматель Анжелика Отраднова получила 4 года условно и штраф 500 тыс. руб. Также суд удовлетворил гражданский иск университета о взыскании с двух осужденных в общей сложности более 22 млн руб.

В зависимости от роли каждого осужденные обвинялись в мошенничестве, растрате, а также неправомерном обороте денежных средств. По версии следствия и гособвинения, они причастны к хищению денежных средств, которые вуз получал за услуги по подготовке специалистов в рамках программ международного бакалавриата. Средства были обналичены через фиктивные договоры с фирмой госпожи Отрадновой. В ходе расследования и рассмотрения дела вину они не признавали.