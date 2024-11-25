Власти Перми ищут перевозчиков на обслуживание пяти автобусных маршрутов

На портале госзакурок МКУ «Городское управление транспорта» объявило повторный аукцион по поиску перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов Перми. Новые муниципальные контракты начнут действовать с июня 2025 года. Часть из них будут выполнять на автобусах-гармошках.
В рамках контракта стоимостью 2,9 млрд руб. будущий перевозчик начнет выполнять обслуживание маршрутов № 32 «М/р Васильевка — Центральный рынок» на автобусах большого класса, № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» — особо большого класса.
Лот стоимостью 1,8 млрд руб. включил маршруты № 1 «М/р Садовый — станция Пермь-2» и № 67 «М/р Парковый — м/р Садовый». Маршрут № 1 предстоит выполнять также на автобусах особо большого класса, № 67 — большого.
Третьим маршрутом на автобусах-гармошках станет № 14 «М/р Заостровка — м/р Юбилейный». Его обслуживание обойдется городскому бюджету в 1,6 млрд рублей.
Прием заявок на аукцион завершат в период с 9 по 12 декабря этого года.
В Пермь прибыли первые восемь брендированных автобусов-гармошек Volgabus. Всю партию из 35 автобусов особо большого класса завод-изготовитель поставит в декабре.