Власти Перми ищут перевозчиков на обслуживание пяти автобусных маршрутов

На портале госзакурок МКУ «Городское управление транспорта» объявило повторный аукцион по поиску перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов Перми. Новые муниципальные контракты начнут действовать с июня 2025 года. Часть из них будут выполнять на автобусах-гармошках.