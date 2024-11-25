«Активные граждане» выберут имя для детеныша краснокнижной гиены

Зоологи Московского зоопарка, ухаживающие за малышом, предложили пять вариантов имен. Один из них — Лель. В славянской мифологии так звали сына богини красоты и любви Лады, а ее имя носила мама нового обитателя зоопарка. Детеныш может стать и Любичем — это одна из вариаций имени Лель.