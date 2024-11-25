Малую канатную дорогу запустят в Братске 30 ноября

В северной столице Иркутской области полным ходом идут работы по оснежению горнолыжной трассы. Как сообщил в моем тг-канале мэр Братска Александр Дубровин, сейчас работы идут на первой половине основной трассы слалома гиганта. Это вид соревновательной дисциплины для лыжников и сноубордистов.