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Малую канатную дорогу запустят в Братске 30 ноября

На Горе Пихтовой идут работы по оснежению трассы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В северной столице Иркутской области полным ходом идут работы по оснежению горнолыжной трассы. Как сообщил в моем тг-канале мэр Братска Александр Дубровин, сейчас работы идут на первой половине основной трассы слалома гиганта. Это вид соревновательной дисциплины для лыжников и сноубордистов.

— Погода благоволит, поэтому открытие малой канатной дороги в тестовом режиме намечено на 30 ноября! Любителей горных лыж и сноубордов приглашают с 11:00 до 17:00, — поделился градоначальник.

Работы на Горе Пихтовой идут круглосуточно. На трассе работают четыре снегогенератора.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске дорожники трудились все выходные. За два дня с улиц областного центра вывезли 440 тонн снега.