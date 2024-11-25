Малую канатную дорогу запустят в Братске 30 ноября

В северной столице Иркутской области полным ходом идут работы по оснежению горнолыжной трассы. Как сообщил в моем тг-канале мэр Братска Александр Дубровин, сейчас работы идут на первой половине основной трассы слалома гиганта. Это вид соревновательной дисциплины для лыжников и сноубордистов.
— Погода благоволит, поэтому открытие малой канатной дороги в тестовом режиме намечено на 30 ноября! Любителей горных лыж и сноубордов приглашают с 11:00 до 17:00, — поделился градоначальник.
Работы на Горе Пихтовой идут круглосуточно. На трассе работают четыре снегогенератора.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске дорожники трудились все выходные. За два дня с улиц областного центра вывезли 440 тонн снега.