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В Воронеже умер доцент ВГУ

Сегодня похоронят Александра Заварзина.

Источник: ВГУ

Прощание с Александром Заварзиным пройдет 25 ноября в Воронеже. Доцент кафедры уголовного права юридического факультета Воронежского университета умер 22 ноября 2024 на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба вуза.

Александр Владимирович всю жизнь связал с ВГУ и кафедрой уголовного права. Он окончил юрфак в 1971 году и остался тут работать, пройдя путь от научного сотрудника криминологической лаборатории до доцента кафедры уголовного права.

— Александр Владимирович всегда выше всего ставил интересы дела, был прекрасным учителем, внимательным коллегой, человеком востребованным и авторитетным в профессиональном сообществе, — отметили в вузе.

Прощание с Александром Заварзиным начнется сегодня в 13.30 в зале здания крематория на Юго-Западном кладбище.