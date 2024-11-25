Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На фестиваль «Волшебный лёд Сибири» прилетят зарубежные скульпторы

В красноярском фестивале примут участие скульпторы из Монголии, Китая и Беларуси.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске состоится IX фестиваль ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

В этом году фестиваль будет посвящён 185-летию со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. Скульптуры будут создавать изо льда и снега героев произведений мэтра или образы, которые выражают впечатления от его музыки.

Участвовать в фестивале будут не только команды российских скульпторов из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, но и зарубежные. Так, в столицу Красноярского края прилетят представители Китая, Монголии и Беларуси.

Первый, «молодёжный», этап фестиваля пройдёт с 16-го по 20 декабря на площадке Центральной набережной Енисея. Там за победу в номинации «Лёд» поборются 10 команд мастеров из разных городов России.

Второй этап, «профессиональный», состоится с 6-го по 11 января также на Центральной набережной Енисея. Уже там будут участвовать опытные мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Иркутской области, Кемеровской области, Якутии, Монголии, Китая и Беларуси.

Отметим, что в прошлом году первое место в фестивале заняла команда «Stormfrun», которая представила скульптуру «Ангел».

искусство