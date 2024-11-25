На фестиваль «Волшебный лёд Сибири» прилетят зарубежные скульпторы

В Красноярске состоится IX фестиваль ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.
В этом году фестиваль будет посвящён 185-летию со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. Скульптуры будут создавать изо льда и снега героев произведений мэтра или образы, которые выражают впечатления от его музыки.
Участвовать в фестивале будут не только команды российских скульпторов из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, но и зарубежные. Так, в столицу Красноярского края прилетят представители Китая, Монголии и Беларуси.
Первый, «молодёжный», этап фестиваля пройдёт с 16-го по 20 декабря на площадке Центральной набережной Енисея. Там за победу в номинации «Лёд» поборются 10 команд мастеров из разных городов России.
Второй этап, «профессиональный», состоится с 6-го по 11 января также на Центральной набережной Енисея. Уже там будут участвовать опытные мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Иркутской области, Кемеровской области, Якутии, Монголии, Китая и Беларуси.
Отметим, что в прошлом году первое место в фестивале заняла команда «Stormfrun», которая представила скульптуру «Ангел».