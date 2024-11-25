Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о вешалке для одежды

В очередной игре азербайджанского клуба «Что? Где? Когда?» команда Исмаила Алиева проиграла телезрителям со счетом 1:6.
В седьмом раунде прозвучал вопрос от врача из Бреста Василия Станчука:
— Один итальянский торговый центр, чтобы прорекламировать большую распродажу в магазинах одежды, заказал постер со слоганом: «Начинается сезон охоты». В черном ящике находится предмет, который сыграл роль «оружия» на этом постере. Что в черном ящике?".
Сыграл и вопрос из Бреста. Фото: кадр видео youtube-канала GameTV.az.
Знаток Ровшан Мараданский в итоге выбрал следующую версию:
— Там селфи-палка. Она напоминает ружье. И охота там — фотоохота, скорее всего.
Ведущий озвучил правильный ответ:
— «Оружием», по замыслу авторов, стала вешалка для одежды. Вешалка напоминает лук.
Вопрос был про вешалку для одежды. Фото: кадр видео youtube-канала GameTV.az.
Василий Станчук из Бреста принес победное очко телезрителям, которые в итоге выиграли со счетом 6:1. Автор вопроса заработал 600 манатов (около 1200 белорусских рублей). Более того, его вопрос признали лучшим и добавили еще 200 манатов (около 400 белорусских рублей).
Ранее мы писали, что знаток «Что? Где? Когда?» Максим Поташев назвал вопрос белоруса из «13 сектора» лучшим за 23 года.
Еще знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о радиоприемнике.
Кроме того, знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски из Гомеля об асфальте.