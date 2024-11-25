Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о вешалке для одежды

Василий Станчук из Бреста принес победное очко телезрителям, которые в итоге выиграли со счетом 6:1. Автор вопроса заработал 600 манатов (около 1200 белорусских рублей). Более того, его вопрос признали лучшим и добавили еще 200 манатов (около 400 белорусских рублей).