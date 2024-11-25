Свободное посещение объявили в школах Владивостока в связи с непогодой

26 ноября родители учеников сами принимают решение, отправлять ли детей в школу, пропуск занятий не будет считаться прогулом.
Юг Приморья, включая Владивосток, первым примет на себя удар стихии. Уже предстоящей ночью в дальневосточной столице начнётся дождь, усилится юго-восточный ветер с порывами до 30 м/с. Днём дождь будет продолжаться и усиливаться, порывы штормового ветра могут достигать 34 м/с.
Администрация Владивостока предупреждает, что из-за ветра может усилиться нагрузка на электрические сети, поэтому завтра горожанам рекомендовано реже использовать электрические приборы. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от использования личного транспорта, но если поездка неизбежна, то на дороге надо соблюдать максимальную осторожность, а парковать транспортное средство на безопасном расстоянии от деревьев, рекламных щитов, незакреплённых и ветхих конструкций, которые может обрушить штормовой ветер. Все городские службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности.
В ночь на 27 ноября циклон, смещаясь на юг Хабаровского края, будет крушить уже север Приморья. Для южной части Приморья основной проблемой утром обещает стать гололёд.
О переводе в режим повышенной готовности объявили спасатели МЧС России и «Примавтодор». Дорожники подготовили к очистке трасс от снега и наледи 326 единиц техники: автогрейдеры, тракторы, экскаваторы, бульдозеры, комбинированные дорожные машины, погрузчики и шнекороторы. Кроме того, в достаточном количестве заготовлена песко-соляная смесь.
Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте не только ради безопасности самих себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения, но и для того, чтобы не затруднять работу спецтехники.