Свободное посещение объявили в школах Владивостока в связи с непогодой

Администрация Владивостока предупреждает, что из-за ветра может усилиться нагрузка на электрические сети, поэтому завтра горожанам рекомендовано реже использовать электрические приборы. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от использования личного транспорта, но если поездка неизбежна, то на дороге надо соблюдать максимальную осторожность, а парковать транспортное средство на безопасном расстоянии от деревьев, рекламных щитов, незакреплённых и ветхих конструкций, которые может обрушить штормовой ветер. Все городские службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности.