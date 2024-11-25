Азы предпринимательской деятельности постигают школьники Владивостока

Проект «Предпринимательские классы» реализуется в столице региона с сентября текущего года. Школьники усваивают необходимые знания не только во время лекций в ВВГУ, но и в ходе занятий, схожих с практическими. Ребята участвуют в мастер-классах от партнёров проекта, выезжают на предприятия и принимают участие в бизнес-играх.
«Это очень круто, что у нас в городе есть такие школы, кроме среднеобразовательных, в которых можно обучаться чему-то ещё», — отмечают сами школьники, добавляя, что на занятиях им очень интересно.
Занятия проводят как преподаватели Владивостокского государственного университета, так и представители бизнес-сообщества.
«Проект “Предпринимательские классы” организован по инициативе главы города Константина Шестакова. Для ребят это прекрасная возможность познакомиться с предпринимательской сферой, узнать всё изнутри и решить для себя — готовы ли они с этим связать жизнь. Сейчас в проекте две школы, но в дальнейшем планируем, что подобные классы будут организованы и в других образовательных учреждениях», — рассказала Елена Новгородова, директор МКУ «Центр развития предпринимательства».
Известно, что образовательный курс рассчитан на 2 года. Занятия сейчас посещают в том числе ученики восьмых классов.
Профориентационные классы в общеобразовательных школах всё чаще открывают в столице Приморья. Администрация Владивостока уделяет этому большое внимание. В рамках этой работы выстраивается сотрудничество с предприятиями региона и ведущими вузами Приморья. Благодаря такому подходу, школьники смогут раньше и точнее определиться со своей будущей профессией, а также получить полезные навыки и знания о любимом деле.