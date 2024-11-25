Азы предпринимательской деятельности постигают школьники Владивостока

«Проект “Предпринимательские классы” организован по инициативе главы города Константина Шестакова. Для ребят это прекрасная возможность познакомиться с предпринимательской сферой, узнать всё изнутри и решить для себя — готовы ли они с этим связать жизнь. Сейчас в проекте две школы, но в дальнейшем планируем, что подобные классы будут организованы и в других образовательных учреждениях», — рассказала Елена Новгородова, директор МКУ «Центр развития предпринимательства».