Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке подключили три новых «умных» светофора для оптимизации движения

В ЦОДД рассказали, каких объектов коснулись изменения.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке к системе управления движением подключили ещё три светофора, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

«Умные» светофоры теперь работают на Русской в районе поворота на Тысячекоечную больницу, на перекрёстке улиц Русская и Адмирала Горшкова, а также на перекрёстке Русской и Бородинской.

Подключение к автоматизированной системе позволяет эффективно регулировать транспортные потоки. В случае аварий, перекрытий или нештатных ситуаций профессионалы смогут быстро настроить работу светофоров для минимизации заторов.