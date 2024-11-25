Во Владивостоке подключили три новых «умных» светофора для оптимизации движения

Во Владивостоке к системе управления движением подключили ещё три светофора, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
«Умные» светофоры теперь работают на Русской в районе поворота на Тысячекоечную больницу, на перекрёстке улиц Русская и Адмирала Горшкова, а также на перекрёстке Русской и Бородинской.
Подключение к автоматизированной системе позволяет эффективно регулировать транспортные потоки. В случае аварий, перекрытий или нештатных ситуаций профессионалы смогут быстро настроить работу светофоров для минимизации заторов.