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Прием для участников СВО и членов их семей проведут в Новосибирске

Дата приема — 5 декабря, необходима предварительная запись.

Источник: Freepik

5 декабря прокурор Новосибирской области Александр Бучман совместно с Уполномоченным по правам человека Еленой Зерняевой проведут прием участников СВО и членов их семей. Необходимо заранее записаться, крайний срок подачи заявки — 29 ноября.

Все записавшиеся смогут задать вопросы, связанные с социальными выплатами, обеспечением лекарствами, качеством коммунальных услуг и проч.

Предварительная запись открыта с 25 по 29 ноября по телефону:

8-(383)-223−06−60.

Место проведения приема: ул. Октябрьская, 34 (Новосибирский филиал фонда «Защитники Отечества»).

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