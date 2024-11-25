Прием для участников СВО и членов их семей проведут в Новосибирске

5 декабря прокурор Новосибирской области Александр Бучман совместно с Уполномоченным по правам человека Еленой Зерняевой проведут прием участников СВО и членов их семей. Необходимо заранее записаться, крайний срок подачи заявки — 29 ноября.
Все записавшиеся смогут задать вопросы, связанные с социальными выплатами, обеспечением лекарствами, качеством коммунальных услуг и проч.
Предварительная запись открыта с 25 по 29 ноября по телефону:
8-(383)-223−06−60.
Место проведения приема: ул. Октябрьская, 34 (Новосибирский филиал фонда «Защитники Отечества»).