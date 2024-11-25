В Ростовстате назвали города Ростовской области с самыми низкими ценами на мясо

18 ноября в среднем стоила 573,41 рубля за 1 кг (11 ноября было 572,03 рубля). По последним данным, самую дорогую говядину, выше среднего показателя, нашли в городе Миллерово — 574,75 рубля и в Таганроге — 600,56 рубля. Самая дешевая говядина продавалась в Шахтах — 541,49 рубля, а также в Ростове-на-Дону — 573,01 рубля.