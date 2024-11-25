В Ростовстате назвали города Ростовской области с самыми низкими ценами на мясо

В Ростовской области проконтролировали цены на разные виды мяса. Результаты проверки по состоянию на 18 ноября 2024 года были опубликованы на сайте Ростовстата.
Говядина:
18 ноября в среднем стоила 573,41 рубля за 1 кг (11 ноября было 572,03 рубля). По последним данным, самую дорогую говядину, выше среднего показателя, нашли в городе Миллерово — 574,75 рубля и в Таганроге — 600,56 рубля. Самая дешевая говядина продавалась в Шахтах — 541,49 рубля, а также в Ростове-на-Дону — 573,01 рубля.
Свинина:
18 ноября в среднем — 377 рублей за 1 кг (11 ноября — 377,30 рубля). Самая дорогая — в Таганроге — 398,29 рубля, самая дешевая — в Ростове-на-Дону — 360,86 рубля.
Баранина:
18 ноября в среднем — 757,64 рубля за 1 кг (11 ноября — 756,57 рубля). Самая дорогая — в Шахтах — 773,43 рубля, самая дешевая — в городе Миллерово — 697,85 рубля.
Куры охлажденные и мороженые:
18 ноября в среднем — 192,26 рубля за 1 кг (11 ноября — 191,04 рубля). Самое дорогое по региону мясо птиц нашли в Таганроге — 201,39 рубля, самое дешевое — в городе Миллерово — 180,63 рубля.