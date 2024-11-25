Задержаны министр транспорта Ростовской области и его заместитель

Напомним, Виталий Кушнарев стал министром транспорта в июне 2024 года. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2016 год. С 2016 по 2019 год Кушнарев был главой администрации Ростова-на-Дону. В 2021 году он стал депутатом Государственной Думы — членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.