Задержаны министр транспорта Ростовской области и его заместитель

В Ростове задержали заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Информацию об это подтвердили в региональном правительстве.
Официальная причина задержания пока не называется.
— Правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. В настоящий момент работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме, — прокомментировали в правительстве.
Напомним, Виталий Кушнарев стал министром транспорта в июне 2024 года. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2016 год. С 2016 по 2019 год Кушнарев был главой администрации Ростова-на-Дону. В 2021 году он стал депутатом Государственной Думы — членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Дмитрий Мамелко стал заместителем министра только в октябре. До этого назначения он уже работал с Кушнаревым. С 2015 по 2017 годы Мамелко был помощником министра транспорта, потом занимал пост заместителя главы администрации Ростова. На новой должности заместителя министра его задачей было взаимодействие с властями по развитию транспортного комплекса и безопасности движения.