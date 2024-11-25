Новый троллейбусный маршрут в Хабаровске запустят 1 декабря

Администрация Хабаровска решила облегчить жизнь студентам Педагогического института ТОГУ в вопросе логистики до главного кампуса вуза, в связи с переносом туда образовательного процесса, путём запуска нового троллейбусного маршрута. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на издание «Хабаровские вести», 1 декабря на линию выйдут новые электрические машины с возможностью автономного движения.
Начинаться маршрут будет от Комсомольской площади, откуда троллейбусы последуют по улицам Муравьёва-Амурского и Карла Маркса. По главной автомагистрали города по развязке будут сворачивать на улицу Большую, затем проследуют по Шелеста, Тихоокеанской, Победы, до остановки общественного транспорта «Онкоцентр». После этого транспорт, согласно маршруту, отправится на улицу Трёхгорную и Тихоокеанскую, а потом в обратном направлении.
— Маршрут запускаем по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука, он позволит соединить центр с Воронежским шоссе. Кроме того, троллейбусы обеспечат транспортной доступностью население новых жилых комплексов, а также студентов пединститута, которых с 1 февраля переведут в здание ТОГУ, — рассказала заместитель начальника городского управления промышленности, транспорта и связи Ольга Симакова. Отмечается, что обслуживать новый маршрут будут недавно приобретённые для Хабаровска машины. Они имеют запас автономного хода в 30 километров. Первые пробные проезды, как сказал руководитель МУП «ГЭТ» Дмитрий Зеленев, были проведены ранее. Протяжённые участки маршрута троллейбусы преодолели без внешнего питания без каких-либо проблем.