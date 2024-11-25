Новый троллейбусный маршрут в Хабаровске запустят 1 декабря

— Маршрут запускаем по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука, он позволит соединить центр с Воронежским шоссе. Кроме того, троллейбусы обеспечат транспортной доступностью население новых жилых комплексов, а также студентов пединститута, которых с 1 февраля переведут в здание ТОГУ, — рассказала заместитель начальника городского управления промышленности, транспорта и связи Ольга Симакова. Отмечается, что обслуживать новый маршрут будут недавно приобретённые для Хабаровска машины. Они имеют запас автономного хода в 30 километров. Первые пробные проезды, как сказал руководитель МУП «ГЭТ» Дмитрий Зеленев, были проведены ранее. Протяжённые участки маршрута троллейбусы преодолели без внешнего питания без каких-либо проблем.