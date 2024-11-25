Искусственный интеллект будет бороться с пробками на МКАД

Ремонт провели в рекордно сжатые сроки — с августа 2001-го по ноябрь 2002-го (хотя изначально на реконструкцию закладывалось пять лет). Дорога протяженностью более 56 км получила первую категорию, шесть полос движения (три на внешнем и три на внутреннем кольце) и расчетную скорость 100 км/ч. Магистраль, получившая обозначение М9, долгие годы отвечала всем требованиям и стандартам.