Искусственный интеллект будет бороться с пробками на МКАД

Транспортное кольцо вокруг белорусской столицы построили 60 лет назад — в 1963 году. К концу 1990-х дорога перестала справляться с возросшей нагрузкой (на тот момент пиковым значением считалось 16−18 тысяч машин в сутки), поэтому было решено провести масштабную реконструкцию.
Ремонт провели в рекордно сжатые сроки — с августа 2001-го по ноябрь 2002-го (хотя изначально на реконструкцию закладывалось пять лет). Дорога протяженностью более 56 км получила первую категорию, шесть полос движения (три на внешнем и три на внутреннем кольце) и расчетную скорость 100 км/ч. Магистраль, получившая обозначение М9, долгие годы отвечала всем требованиям и стандартам.
Но Минск рос, строился и развивался — интенсивность движения на МКАДе тоже увеличивалась. Соответствует ли сегодня кольцевая всем требованиям столицы, нужна ли новая реконструкция и какие меры планируют принимать для борьбы с пробками в часы пик, узнал Sputnik.
Тысячи машин в сутки
В 2006 году пиковая интенсивность на столичной кольцевой достигала 50 тысяч машин в сутки, сейчас, спустя почти 20 лет, — 85−90 тысяч за 12 дневных часов (с 7 утра до 19 вечера). В утренние часы пик плотность транспортного потока достигает 8,3 тысячи машин.
Как показывает мониторинг, самый проблемный участок МКАД — ее южная часть от проспекта Дзержинского до Партизанского, где в основном отсутствуют полосы разгона и торможения. В этом районе даже незначительная авария за короткое время может фактические парализовать движение.
«Также существенно влияет здесь на поток наличие промзоны “Колядичи” и отсутствие коротких дорожных коммуникаций между Заводским и Ленинским районами, Ленинским и Октябрьским, Октябрьским и Московским».
Поднимут скорость, но не скоро
Проектная расчетная скорость движения на минской кольцевой составляет 100 км/ч, однако сейчас она ограничена 90 км/ч.
«По факту сегодня есть отрезки, на которых комфортно и безопасно ехать намного больше, а есть зоны, где и 90 км/ч — уже небезопасно. Это участки, где инфраструктура несовершенна и не соответствует нормативным требованиям».
В данном случае речь об участках, где переходно-скоростные полосы не соответствуют нормативной длине или ширине, а также где вовсе нет полос разгона и торможения, как, например, на развязке МКАД-Промышленная.
«Таких участков, где есть проблемы с переходно-скоростными полосами, около двадцати. Составлен план мероприятий по их реализации в ближайшей перспективе», — пояснил собеседник.
По его словам, повышать скоростной режим на МКАД до 120 км/ч не планируется до поры, пока на магистрали не устранят все замечания по инфраструктуре, а также пока не появится система контроля инцидентов и управления дорожным движением.
Минские власти планируют построить третье транспортное кольцо>>>.
«Умная» дорога.
В данный момент система находится на стадии разработки, уже готов техпаспорт для разработки технического проекта программного обеспечения.
«Параллельно в рамках инвестиционной программы будет реализовываться инфраструктура в части установки табло переменной информации, средств детектирования и так далее», — рассказал Ливанович.
Концепция «умной дороги» представляет собой ПО центрального уровня, которое будет интегрировано в существующую автоматизированную систему управления дорожным движением города Минска. Основная задача этой программы — идентификация инцидентов, возникающих на МКАД (в том числе выявление заторов), информирование водителей и перераспределение транспортных потоков.
«Система будет информировать участников дорожного движения о том, что впереди произошел какой-то инцидент, и нужно двигаться с меньшей скоростью или выбрать другой маршрут», — пояснил заместитель начальника УГАИ.
Для реализации системы установят большое количество радиолокационных и Bluetooth-детекторов. Они будут считывать существующую ситуацию на дороге, а алгоритмы искусственного интеллекта спрогнозируют, какой она будет через определенный промежуток времени.
Замначальника ГАИ Минска отметил, что до конца 2024 года планируется утвердить паспорт цифровизации Минской кольцевой автомобильной дороги. По его словам, в скором времени ИИ поможет предотвращать пробки не только на МКАДе, но и на других магистралях.
«Что-то наподобие этого уже работает с применением детекторов транспорта на некоторых магистралях города — противозаторовые алгоритмы системы координированного управления. Это не искусственный интеллект и нейронные сети, а обычный алгоритм-самоучитель. Зная какие-то характерные точки участка, дату, время года, он может заранее прогнозировать, какие могут быть осложнения на дороге и предпринимать меры по управлению движением», — объяснил Ливанович.
Расширение МКАД возможно
МКАД-2, которую открыли в 2015 году, немного разгрузила первую кольцевую (прежде всего, от грузового потока), но не решила проблему кардинально.
В столичном управлении ГАИ уверяют: чтобы еще больше разгрузить МКАД, в ближайшей перспективе внимание уделят дорожной корреспонденции между районами Минска внутри города — дабы исключить необходимость выезда на кольцевую.
«По статистике, средняя протяженность проезда по МКАД участниками дорожного движения составляет 6−7 километров. То есть это проезд между развязками, с одного района в другой и так далее».
Он считает, что исключить лишнюю необходимость выезда на МКАД поможет третье транспортное кольцо, разговоры о котором недавно велись в столичной мэрии.
Согласно проекту детального планирования города, предполагается, что маршрут кольца проляжет через спальные и промышленные районы Минска. В некоторых местах в него могут включить уже действующие улицы, а в некоторых придется прокладывать новые дороги. Как ранее заявляли в «Гордорстрое», третье кольцо может появиться к 2030 году.
Как рассказал Ливанович, соединить улицы планируется в пяти точках: Ратомская — Колесникова, Корженевского — Чюрлениса (через железную дорогу), Серова — Пташука, Малинина — Монюшко (через реку Лошица).
Кроме того, в 2025 году начнется строительство дороги, которая свяжет улицу Бабушкина и промышленный узел «Колядичи» с МКАД-2. Это исключит необходимость выезда грузовиков на первую кольцевую.
«Предполагается, что таким образом нагрузка на самый загруженный участок Минской кольцевой дороги снизится за счет перераспределения грузовых потоков».
На недавнем совещании в Мингорисполкоме все заинтересованные организации, вовлеченные в работу МКАДа, — коммунальные, строительные, районные администрации — рассматривали совершенствование организации дорожного движения на МКАД с целью увеличения пропускной способности. Один из предлагаемых вариантов — расширение до четырех полос.
«В долгосрочной перспективе увеличение пропускной способности с существующими темпами роста интенсивности движения, естественно, будут реализовываться путем принятия дополнительных инфраструктурных мер. На мой взгляд — это перспектива 5−10 лет — это расширение МКАДа. Нужно уже сейчас проектировать и закладывать большую ширину при капремонте мостов и путепроводов», — отмечает Ливанович.
Эксперименты на МКАД
В сентябре на одном из участков МКАД нанесли экспериментальную разметку.
Это серия стрелок, которая образует букву «Λ». Ожидается, что это поможет водителям лучше ориентироваться в дорожной обстановке и оценивать дистанцию до машин, едущих впереди.
«Пока рано говорить о том, оправдал ли себя этот эксперимент. Нужно собрать массив данных за определенный промежуток времени (например, за полгода), сравнить количество ДТП с нарушением дистанции на участке и тому подобное».
Что касается совершенствования Минской кольцевой в самой что ни на есть ближайшей перспективе, то ГАИ продолжит внедрять современную систему маршрутного ориентирования и обновлять боковые информационные указатели.
«До конца этого года на МКАД появится порядка 30 знаков, еще 20 — в начале следующего года. И уже практически вся система маршрутного ориентирования на Минской кольцевой автомобильной дороге будет работать по-новому», — резюмировал Ливанович.