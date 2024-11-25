ЦУР Башкирии зафиксировал миллион обращений

«Темы разные, самые популярные — дороги, благоустройство, ЖКХ, медицина, транспорт и образование. Каждому сообщению в информсистеме присваивается номер. Мы контролируем инцидент до тех пор, пока он не перейдет на этап “готово”. Все обращения отрабатываем с коллегами из министерств, ведомств, администраций районов, городов республики. Цифра внушительная, но и ответственность на нас большая — жители пишут, а значит, доверяют», — прокомментировали в ЦУР Башкирии.