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ЦУР Башкирии зафиксировал миллион обращений

Центр управления Республикой Башкортостан с 2018 года зафиксировал 1 миллион обращений от жителей республики в соцсетях, которые поступили через информсистему «Инцидент менеджмент».

Источник: Башинформ

«Темы разные, самые популярные — дороги, благоустройство, ЖКХ, медицина, транспорт и образование. Каждому сообщению в информсистеме присваивается номер. Мы контролируем инцидент до тех пор, пока он не перейдет на этап “готово”. Все обращения отрабатываем с коллегами из министерств, ведомств, администраций районов, городов республики. Цифра внушительная, но и ответственность на нас большая — жители пишут, а значит, доверяют», — прокомментировали в ЦУР Башкирии.

Как напомнили в ЦУРе, также по тому или иному вопросу можно написать на Платформу обратной связи «Госуслуг» как на самом портале или через приложение, так и при помощи виджетов на официальных сайтах республиканских органов власти и администраций.