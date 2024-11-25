Дни культуры Беларуси проходят в Таджикистане

Так, 25—26 ноября пройдут Дни белорусского кино в Таджикистане. Зрителю будут представлены художественный фильм «Черный замок», документальный «Мечта чемпиона» и анимационный «Песня Сирин».



Кроме того, 25 ноября состоится церемония открытия литературно-документальной выставки «Кровью сердца», организованной Государственным музеем истории белорусской литературы и Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Выставка получила свое название от одноименного сборника стихов белорусских поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны. На основе фондовых материалов на выставке будут представлены истории военных судеб уроженцев Таджикистана: участников партизанского движения на территории Беларуси Мумина Алимжанова, Джуры Раимжанова, Мамаджана Таирова, фронтовиков, которые участвовали в освобождении нашей республики в 1944 году, военнопленных, погибших на территории Беларуси в Шталаге 352, чьи имена занесены в книгу «Вечная память вам, сыны советского народа».



На сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни пройдут торжественное открытие Дней культуры и гала-концерт мастеров искусств Беларуси. На нем выступят Государственный академический ансамбль танца Беларуси, Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Геннадия Цитовича, вокальная группа «Чистый голос», дуэт баянистов «Неба Саунд», солисты Большого театра Беларуси и солистка Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки».