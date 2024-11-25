Главное в музыке за неделю: новый альбом Майли Сайрус, смерть Шарля Дюмона и перезапуск группы SEREBRO

Прошедшая неделя в мире музыки выдалась богатой как на радостные, так и на печальные события. О громких анонсах, камбэках и тихой смерти автора лучших хитов Эдит Пиаф читайте в свежем выпуске нашего дайджеста.
Новости недели Майли Сайрус анонсировала выход нового альбома Something Beautiful.
Поп-дива Майли Сайрус вернется в 2025 году со своим уже девятым альбомом Something Beautiful. По словам ее продюсера Шона Эверетта, пластинка будет «более экспериментальной» по сравнению с другими работами певицы. Больше информации о грядущем лонгплее артистки можно узнать здесь.
Умер французский композитор Шарль Дюмон, работавший с Эдит Пиаф.
Не стало автора больших хитов легендарной Эдит Пиаф, композитора Шарля Дюмона. Французскому музыканту было 96 лет. Как сообщили близкие артиста, он скончался дома в кругу семьи после продолжительной болезни. О прижизненных достижениях Дюмона и его плодотворном сотрудничестве с Пиаф читайте в нашем материале.
Лиса из BLACKPINK анонсировала выход дебютного сольного альбома Лиса из группы Blackpink.
Gilbert Flores/Getty Images.
Участница самой известной девичьей K-pop-группы в мире BLACKPINK Лиса объявила в соцсетях дату выхода своей первой сольной пластинки. Лонгплей под названием ALTER EGO увидит свет 28 февраля 2025 года. Собрали все, что на сегодня известно о грядущем релизе, тут.
HiFi-стриминг Звук обновил систему рекомендаций.
Звук представил обновленную систему рекомендаций. Теперь волны стримингового сервиса быстрее «учатся» попадать в предпочтения пользователей и подбирать подходящую под ситуацию музыку. Подробнее о нововведениях можно узнать здесь.
Максим Фадеев анонсировал, что новый трек группы SEREBRO выйдет 29 ноября.
Продюсер Максим Фадеев поделился в соцсетях новостью о грядущем сингле женской поп-группы SEREBRO. Песня Song #2 увидит свет 29 ноября и станет первым треком, выпущенным коллективом после его перезапуска. Мнение продюсера по поводу сингла и возобновления проекта — тут.
Релиз недели Markul — MAKE DEPRESSION GREAT AGAIN.
Спустя три года после выхода концептуального альбома Sense Of Human (2021) хип-хоп-артист Маркул вернулся с новой пластинкой MAKE DEPRESSION GREAT AGAIN. Эта работа является сиквелом альбома Great Depression (2018) и, как признавался сам музыкант, она получилась очень личной.
Если вы искали максимально ноябрьский по настроению рэп-релиз, то он нашел вас сам.
Материал недели Как составить плейлист для тренировок: советы экспертов.
Музыка может не только поднять настроение во время занятий спортом, но и повысить их эффективность. Как же собрать такой плейлист? В поисках ответа на этот вопрос мы обратились к профессиональному спортсмену, тренеру, врачу и музыкантам. Их рекомендации можно прочитать в нашем свежем материале.
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