Главное в музыке за неделю: новый альбом Майли Сайрус, смерть Шарля Дюмона и перезапуск группы SEREBRO

Музыка может не только поднять настроение во время занятий спортом, но и повысить их эффективность. Как же собрать такой плейлист? В поисках ответа на этот вопрос мы обратились к профессиональному спортсмену, тренеру, врачу и музыкантам. Их рекомендации можно прочитать в нашем свежем материале.