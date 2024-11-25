В возрасте 54 лет скончался российский композитор Павел Карманов

Умер российский композитор Павел Карманов. Ему было 54 года. Что стало причиной смерти артиста, пока неизвестно.
Павел Карманов с детства посвятил себя музыке. «Я не выбирал своей судьбы, ноты научился раньше писать, чем буквы. К семи годам я уже писал какие-то пьески. Сначала мама записывала своей рукой, потом я», — цитирует слова артиста журнал «Музыкальная жизнь».
С 1996 года Павел состоял в Союзе московских композиторов. Кроме этого он играл в рок-группе «Вежливый отказ».
Прежде всего композитор хотел создавать приятную музыку: «Я хочу писать музыку, чтобы порадовать человека. Мне хочется отпустить слушателя домой в хорошем настроении, чтобы ему жить было легче, а не тяжелее. Большинство современных композиторов пишут кошмарный скрежет, который только давит на простую публику. А я пишу для водителя троллейбуса. Он меня волнует гораздо больше, чем профессор из консерватории».
Павел Карманов также писал музыку для кино и рекламы. Его произведения можно услышать в фильмах «Большой» (2017), «Солдатский декамерон» (2005), «Гольфстрим под aйсбергом» (2012) и других.
Ранее стало известно о смерти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Ему было 57 лет.