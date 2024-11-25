В возрасте 54 лет скончался российский композитор Павел Карманов

Прежде всего композитор хотел создавать приятную музыку: «Я хочу писать музыку, чтобы порадовать человека. Мне хочется отпустить слушателя домой в хорошем настроении, чтобы ему жить было легче, а не тяжелее. Большинство современных композиторов пишут кошмарный скрежет, который только давит на простую публику. А я пишу для водителя троллейбуса. Он меня волнует гораздо больше, чем профессор из консерватории».