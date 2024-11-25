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На аварийном перекрестке в омских Нефтянниках заработал светофор

Новый светофор находится на пересечении улиц 22-го Апреля и 50 лет Октября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 ноября, в омских Нефтянниках на аварийном перекрестке заработал светофор, сообщил мэр Сергей Шелест.

Участок дороги на пересечении улиц 22-го Апреля и 50 лет Октября признали аварийным еще в прошлом году. Теперь же работу перекрестка будет регулировать светофор.

Светофорное регулирование будет осуществляться в трех фазах:

— в первой фазе разрешается движение транспорта на разрешающий сигнал светофора по улице 22-го Апреля во всех направлениях;

— во второй фазе разрешается движение транспорта на разрешающий сигнал светофора по улице 50 лет Октября во всех направлениях;

— третья (пешеходная) фаза включается при нажатии вызывной кнопки, при этом движение транспорта на перекрестке запрещается, движение пешеходов разрешается по регулируемым пешеходным переходам в створе улиц 22-го Апреля (четная сторона улицы 50 лет Октября) и 50 лет Октября (нечетная сторона улицы 22-го Апреля).

Для безопасности омичей новый светофор установили вблизи образовательных учреждений и больниц.