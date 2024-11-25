Движение грузовиков ограничат на Ладожском мосту со 2 декабря 2024 года. К проезду на переправе не допустят машины, вес которых превышает 23 тонны. Максимально разрешенная нагрузка на ось — шесть тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Ленинградской области.