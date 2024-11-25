Движение грузовиков ограничат на Ладожском мосту со 2 декабря 2024 года. К проезду на переправе не допустят машины, вес которых превышает 23 тонны. Максимально разрешенная нагрузка на ось — шесть тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Ленинградской области.
— Решение приняли после результатов диагностики Ладожского моста. Такая мера позволит уменьшить нагрузку на сооружение, — говорится в сообщении.
Автомобилистов призвали заранее планировать свой маршрут. Перед переправой установят дорожные знаки, оповещающие о введенных ограничениях.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал, что утром 25 ноября на трассе в Ломоносовском районе произошло дорожное происшествие — рейсовый автобус влетел в припаркованную фуру. В результате ДТП пострадали 10 человек, в числе которых оказались дети. Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.