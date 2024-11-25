Водителей Ростовской области предупредили о гололедице на дорогах

Водителей в Ростовской области попросили быть осторожными на дорогах из-за гололедицы, которая обычно появляется по ночам и в утренние часы. Проезжие части были скользкими и сегодня, 25 ноября, такая же ситуация сохранится 26 и 27 ноября.
При этом, по данным синоптиков, в отдельных территориях региона также возможны небольшие и умеренные осадки с мокрым снегом.
В течение дня 25 ноября прогнозируют от −1 до +4 градусов, по югу до +6 градусов. Ветер северо-западный и северный с переходом на северо-восточный 6−11 м/с, временами с порывами до 15−17 м/с.
26 и 27 ноября по ночам будет от −2 до +3 градусов, при прояснениях до −7 градусов. Днем от −1 до +4, в среду по югу до +5 градусов. Ветер обещают северный и северо-восточный 6−11 м/с.