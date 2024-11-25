Водителей Ростовской области предупредили о гололедице на дорогах

Водителей в Ростовской области попросили быть осторожными на дорогах из-за гололедицы, которая обычно появляется по ночам и в утренние часы. Проезжие части были скользкими и сегодня, 25 ноября, такая же ситуация сохранится 26 и 27 ноября.