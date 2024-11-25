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Елочные базары начнут работу в Минске с 16 декабря

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Елочные базары откроются в столице 16 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском лесхозе.

Главный елочный базар будет работать ежедневно до 31 декабря, без выходных и перерывов, с 10.00 до 20.00. Его площадка расположится на ул. Багратиона, 70.

На базаре можно будет приобрести не только елки, но и сосны, деревья в кадках, а также новогодние букеты.