Елочные базары начнут работу в Минске с 16 декабря

Главный елочный базар будет работать ежедневно до 31 декабря, без выходных и перерывов, с 10.00 до 20.00. Его площадка расположится на ул. Багратиона, 70.



На базаре можно будет приобрести не только елки, но и сосны, деревья в кадках, а также новогодние букеты.