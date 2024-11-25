Тактико-специальные учения МЧС пройдут в Иркутске 28 ноября

В Иркутске МЧС проведет тактико-специальные учения 28 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, мероприятие запланировано на 12:00 на железнодорожном переезде на улице ПМС-45 Ленинского округа.
— В указанный период времени возможно образование затора на железнодорожном переезде. В связи с этим жителей просят заранее планировать маршрут, — поделились в администрации.
Во время тренировки пожарные-спасатели отработают порядок действий при крупной аварии, которая создает транспортный коллапс на ж/д переезде дороги федерального и местного значения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на пожаре в селе Аларского района погиб мужчина. Огонь появился из-за неисправного обогревателя.