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Тактико-специальные учения МЧС пройдут в Иркутске 28 ноября

Учения будут проходить на ж/д переезде в Ленинском округе.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске МЧС проведет тактико-специальные учения 28 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, мероприятие запланировано на 12:00 на железнодорожном переезде на улице ПМС-45 Ленинского округа.

— В указанный период времени возможно образование затора на железнодорожном переезде. В связи с этим жителей просят заранее планировать маршрут, — поделились в администрации.

Во время тренировки пожарные-спасатели отработают порядок действий при крупной аварии, которая создает транспортный коллапс на ж/д переезде дороги федерального и местного значения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на пожаре в селе Аларского района погиб мужчина. Огонь появился из-за неисправного обогревателя.