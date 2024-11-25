Создана платформа для нейрофизической диагностики и реабилитации

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали первую в России активную динамическую платформу для нейрофизической диагностики и реабилитации, в которой врач может также задавать и изменять параметры ее движения в ходе реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Отмечается, что разработка предназначена для диагностики нарушений функции равновесия, а также восстановления двигательной активности, баланса и координации движений при неврологических заболеваниях, после нейрохирургических операций и при протезировании. Кроме того, система может использоваться в ортопедии, травматологи, спортивной медицине и оториноларингологии.
«Пациент встает на платформу, оборудованную встроенными датчиками давления. С их помощью система улавливает все движения человека. Когда пациент по указанию врача смещает центр тяжести своего тела, сигналы с датчиков обрабатываются и передаются на монитор в виде графиков и таблиц. Протоколы формируются в виде отчетов, а также используются для управления игровым процессом с помощью биологической обратной связи», — приводятся в сообщении слова директора Института инновационного развития СамГМУ Сергея Чаплыгина.
По информации пресс-службы, разработка не имеет отечественных аналогов.