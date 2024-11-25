Создана платформа для нейрофизической диагностики и реабилитации

«Пациент встает на платформу, оборудованную встроенными датчиками давления. С их помощью система улавливает все движения человека. Когда пациент по указанию врача смещает центр тяжести своего тела, сигналы с датчиков обрабатываются и передаются на монитор в виде графиков и таблиц. Протоколы формируются в виде отчетов, а также используются для управления игровым процессом с помощью биологической обратной связи», — приводятся в сообщении слова директора Института инновационного развития СамГМУ Сергея Чаплыгина.