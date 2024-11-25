На прошлой неделе в Казани заключили брак 174 пары

Напомним, в столице Татарстана принимают заявления на регистрацию брака в 2025 году. За две недели желание пожениться изъявили порядка 700 пар. В следующем году красивыми датами для заключения брака станут 25-е числа каждого месяца. При этом многие из них с января по август уже полностью заняты. В случае нехватки мест на красивые даты горожане могут воспользоваться услугой выездной регистрации.