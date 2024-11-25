На прошлой неделе в Казани заключили брак 174 пары

На прошлой неделе, с 18 по 24 ноября, в Казани на свет появился 431 ребенок: 219 мальчиков и 212 девочек. Минимальный вес малыша при рождении составил 1270 граммов, максимальный — 5430.
Популярными именами младенцев стали Эмир, Амир, Марк, Егор, Макар, Миран, Карим, Лев, Булат, Амин, Камиль, Валерия, Марьям, Дарья, София, Саида, Эмилия, Мария, Ева, Дина.
Реже детей называли Мерген, Иса, Мир, Ильсаф, Забир, Лука, Айхан, Святослав, Рейян, Хан, Даян, Анвар, Ранэлла, Йолдыз, Тиана, Глория, Славяна, Афина, Лея, Сумайя.
За это же время в Казани зарегистрировали брак 174 пары, сообщили в городском управлении ЗАГС.
Напомним, в столице Татарстана принимают заявления на регистрацию брака в 2025 году. За две недели желание пожениться изъявили порядка 700 пар. В следующем году красивыми датами для заключения брака станут 25-е числа каждого месяца. При этом многие из них с января по август уже полностью заняты. В случае нехватки мест на красивые даты горожане могут воспользоваться услугой выездной регистрации.