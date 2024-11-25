Глава Башкирии пригрозил увольнением и.о. министра ЖКХ за плохое благоустройство двора

Сегодня, 25 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой пригрозил увольнением исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирине Головановой.
На прошлой неделе руководитель Башкирии с рабочей поездкой посетил Салават. В городе обнаружился двор, на территории которого не был выравнен газон. Из-за этого Хабиров устроил разнос не только мэру города, но и Головановой из-за того, что она не проконтролировала ход благоустройства.
— Еще один такой двор — будете искать работу. 45 миллионов рублей мы туда дали! За эти деньги двор можно в золото закатать! — заявил глава республики.
Оказалось, что работы по выравниванию газона не были выполнены, потому что их попросту не внесли смету. Через сутки после визита Хабирова его выровняли и засадили небольшими елками. Это в полной мере не удовлетворило главу, и он пообещал пристально следить за ситуацией.
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