Глава Башкирии пригрозил увольнением и.о. министра ЖКХ за плохое благоустройство двора

Оказалось, что работы по выравниванию газона не были выполнены, потому что их попросту не внесли смету. Через сутки после визита Хабирова его выровняли и засадили небольшими елками. Это в полной мере не удовлетворило главу, и он пообещал пристально следить за ситуацией.