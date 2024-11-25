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Движение транспорта ограничат по улице Лебедева-Кумача в Иркутске

Схема движения изменится с девяти утра 26 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске изменится схема движения транспорта по улице Лебедева-Кумача. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, ограничение начнет действовать с девяти утра 26 ноября.

— С 09:00 26 ноября до 18:00 9 декабря будет ограничено движение транспорта (сужение проезжей части) по улице Лебедева-Кумача в районе дома № 4, — поделились в администрации.

Сужение дороги связано с необходимостью провести аварийные работы на водопроводе. Водителям стоит учитывать изменения в движение при выборе маршрута.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре МЧС проведет тактико-специальные учения. Мероприятие запланировано на ж/д переезде в Ленинском округе.