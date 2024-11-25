Движение транспорта ограничат по улице Лебедева-Кумача в Иркутске

В Иркутске изменится схема движения транспорта по улице Лебедева-Кумача. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, ограничение начнет действовать с девяти утра 26 ноября.
— С 09:00 26 ноября до 18:00 9 декабря будет ограничено движение транспорта (сужение проезжей части) по улице Лебедева-Кумача в районе дома № 4, — поделились в администрации.
Сужение дороги связано с необходимостью провести аварийные работы на водопроводе. Водителям стоит учитывать изменения в движение при выборе маршрута.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре МЧС проведет тактико-специальные учения. Мероприятие запланировано на ж/д переезде в Ленинском округе.