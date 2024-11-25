На совещании в правительстве Башкирии Хабиров устроил разнос министру здравоохранения

Сегодня, 25 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обрушился с критикой на и.о. министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина. Причиной недовольства Хабирова стало длительное отсутствие чиновника на оперативках в Центре управления республикой.
Перед докладом, который должен был читать Айрат Рахматуллин, глава Башкирии заявил, что три недели не видел и.о. министра «на рабочем месте» — то есть в кресле докладчика.
— Я вас не видел три недели. Я понимаю, отпуска, я тоже немного отдохнул. Три недели на вашем месте Роберт Ризович был (Иштуков, замминистра здравоохранения РБ — Ред.). Вы министр огромной системы здравоохранения, но вас я три недели не видел. На связи — это когда на рабочем месте, — заявил Хабиров.
И.о. министра здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пытался было оправдаться, что он «всегда на связи», но эти слова вызвали у Хабирова еще больше возмущения. После жесткой критики со стороны главы республики и.о. министра зачитал доклад о ситуации в здравоохранении республики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.