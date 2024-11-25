На совещании в правительстве Башкирии Хабиров устроил разнос министру здравоохранения

— Я вас не видел три недели. Я понимаю, отпуска, я тоже немного отдохнул. Три недели на вашем месте Роберт Ризович был (Иштуков, замминистра здравоохранения РБ — Ред.). Вы министр огромной системы здравоохранения, но вас я три недели не видел. На связи — это когда на рабочем месте, — заявил Хабиров.