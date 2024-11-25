Продукцию с истекшим сроком годности выявляют в Нижегородской области

Случаи оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию с истекшим сроком годности участились в Нижегородской области, сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Так, 21 ноября уполномоченное лицо ИП КУРГАН В. Г. оформляло возвратный ЭВСД поставщику на колбасу вареную докторскую традиционную со сроком годности 18 ноября, изначально полученную по входящему ЭВСД от 24 октября. При этом указывалась цель — реализация в пищу людям.
ООО «Твой дом» из Павловского округа по входящему ЭВСД от 28 августа получил от поставщика ассорти из морепродуктов в рассоле 1/180 ФАС со сроком годности до 10 ноября. Уполномоченное лицо данного хозяйствующего субъекта только 20 ноября стало оформлять оформляет возвратные ЭВСД поставщику на указанную продукцию, когда срок реализации уже истек.
Представитель ГБОУ «Многопрофильный центр развития детей» г. Нижний Новгород 11 ноября возвращал поставщику тушку цыпленка бройлера со сроком годности до 10 ноября с указанием причины возврата — излишки.