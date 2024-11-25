Продукцию с истекшим сроком годности выявляют в Нижегородской области

ООО «Твой дом» из Павловского округа по входящему ЭВСД от 28 августа получил от поставщика ассорти из морепродуктов в рассоле 1/180 ФАС со сроком годности до 10 ноября. Уполномоченное лицо данного хозяйствующего субъекта только 20 ноября стало оформлять оформляет возвратные ЭВСД поставщику на указанную продукцию, когда срок реализации уже истек.