Главный елочный базар Минска будет работать в Слепянке с 16 декабря

Как пишет БелТА, главный елочный базар Минска будет работать в Слепянке с понедельника, 16 декабря 2024 года. Речь идет о площадке, расположенной на улице Багратиона, 70. Работать главный елочный базар будет до 31 декабря, без выходных и перерывов, с 10.00 до 20.00. Анонсируют, что приобрести там можно будет не только елки и сосны, но и деревья в кадках.