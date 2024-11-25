Главный елочный базар Минска будет работать в Слепянке с 16 декабря

Как пишет БелТА, главный елочный базар Минска будет работать в Слепянке с понедельника, 16 декабря 2024 года. Речь идет о площадке, расположенной на улице Багратиона, 70. Работать главный елочный базар будет до 31 декабря, без выходных и перерывов, с 10.00 до 20.00. Анонсируют, что приобрести там можно будет не только елки и сосны, но и деревья в кадках.
К слову, именно с 16 декабря в Минске начнут свою работу и другие точки по продаже новогодних елок.
Ранее мы писали о том, что белорус обыграл знатоков «Что? Где? Когда?», задав вопрос про вешалку для одежды (тут про это).