Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный елочный базар Минска будет работать в Слепянке с 16 декабря

Елочные базары начнут работу в Минске с 16 декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Как пишет БелТА, главный елочный базар Минска будет работать в Слепянке с понедельника, 16 декабря 2024 года. Речь идет о площадке, расположенной на улице Багратиона, 70. Работать главный елочный базар будет до 31 декабря, без выходных и перерывов, с 10.00 до 20.00. Анонсируют, что приобрести там можно будет не только елки и сосны, но и деревья в кадках.

К слову, именно с 16 декабря в Минске начнут свою работу и другие точки по продаже новогодних елок.

Ранее мы писали о том, что белорус обыграл знатоков «Что? Где? Когда?», задав вопрос про вешалку для одежды (тут про это).