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На трассе М7 «Волга» в аварии с грузовиком разбился насмерть 92-летний мужчина

В Башкирии в ДТП с грузовиком в ДТП погиб 92-летний водитель.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 25 ноября, в Башкирии в ДТП погиб пожилой водитель. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на 1224 километре трассы М7 «Волга». Согласно предварительным данным, 92-летний мужчина за рулем Lada Granta при повороте не уступил дорогу встречному грузовику Scania, который ехал сторону Москвы. В результате происшествия пенсионер получил тяжелейшие травмы, от которых он, к сожалению, скончался на месте ЧП.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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