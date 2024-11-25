На трассе М7 «Волга» в аварии с грузовиком разбился насмерть 92-летний мужчина

Трагедия случилась на 1224 километре трассы М7 «Волга». Согласно предварительным данным, 92-летний мужчина за рулем Lada Granta при повороте не уступил дорогу встречному грузовику Scania, который ехал сторону Москвы. В результате происшествия пенсионер получил тяжелейшие травмы, от которых он, к сожалению, скончался на месте ЧП.