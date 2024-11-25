Работы на теплотрассе во Владивостоке не закончили к зиме

Проблемой является и незавершённое благоустройство: на некоторых участках траншеи засыпали, но не успели заасфальтировать дороги и тротуары, а местами даже не вывезли строительный мусор. Например, жители «Сафонки» обращают внимание, что бригада подрядчика свозила грунт, спиленные деревья, бетонные плиты и колодцы со всего микрорайона на участок по улице Героев Хасана, 30−32. Рабочие обещали убрать всё это до 10 октября, но отходы всё ещё остаются на месте. Туда даже скинули старый вагончик рабочих, который местные жители уже прозвали «пизанской бытовкой», так как вагон, оставленный на куче грунта, имеет заметный крен.