Очередной рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Иркутской области

Очередной рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отметили в Иркутской области. С 18 по 24 ноября 2024 заболело 18 139 человек, что значительно больше, если сравнивать показателями, которые опубликовали за неделю до этого (с 11 по 17 ноября зафиксировали 16 716 случаев). Гриппом в это время заболел один сибиряк. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области.
— Выявлено 935 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии подтверждено 401 208 случаев. В рамках прививочной кампании против гриппа на сегодняшний день вакцинировано 1 126 487 жителей региона, в том числе 374 488 детей, — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Врачи напоминают, что необходимо соблюдать простые, но эффективные меры профилактики. Советуют носить маски, по возможности не находиться в местах массового скопления людей, мыть руки и проветривать дом (рабочий кабинет). Также необходимо вести здоровый образ жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что странный гул обеспокоил жителей Иркутска 25 ноября. Оказалось, что это связано с работами на Ново-Иркутской ТЭЦ.