Очередной рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Иркутской области

Очередной рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отметили в Иркутской области. С 18 по 24 ноября 2024 заболело 18 139 человек, что значительно больше, если сравнивать показателями, которые опубликовали за неделю до этого (с 11 по 17 ноября зафиксировали 16 716 случаев). Гриппом в это время заболел один сибиряк. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области.