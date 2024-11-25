Погода в Ростове-на-Дону на неделю 25 — 29 ноября: Дождь, мокрый снег и гололедица

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 25 — 29 ноября синхронизировалась с календарем, по которому уже в воскресенье наступит зима. А с ней — дожди с мокрым снегом и гололедица. Когда именно ждать осадков — подробный прогноз по дням на рабочую неделю узнали в Ростовском гидрометцентре.
В Ростове-на-Дону практически всю неделю будет облачная с прояснениями погода. В понедельник, 25 ноября, над городом пройдут небольшие осадки в виде дождя, утром с мокрым снегом. Также в утренние часы на дорогах — гололедица. Ветер будет дуть северо-западный и северный с переходом на северо-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1 — +3.
Похолодание пришло в Ростов. Денис Демков.
Во вторник, 26 ноября, возможны небольшой дождь и мокрый снег, а дороги скует гололедица. Северный и северо-восточный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, ночью возможны порывы до 12 — 14. В ночные часы столбики термометров покажут от −1 до +1, а днем от 0 до +2.
В среду ночью пройдет небольшой дождь и мокрый снег, а днем обойдется без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах будет гололедица. Северо-восточный с переходом на северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ожидается на уровне от −1 до +1 ночью, а днем +1 — +3.
В четверг, 28 ноября, в первой половине дня синоптики прогнозируют осадки: утром — дождь с мокрым снегом, а днем — дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +1 — +2, а днем до +3.
На дорогах возможна гололедица. Денис Демков.
А в пятницу, 29 ноября, на целый день выглянет солнце — синоптики обещают ясную погоду. Северный с переходом на северо-восточный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до +1, а днем до +4.
В Ростовской области синоптики также прогнозируют на неделе облачную с прояснениями погоду. В понедельник днем местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах возможен гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, а на дорогах — гололедица. Ветер будет дуть северо-западный и северный с переходом на северо-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами он усилится до 15 — 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от −1 до +4, а по югу — до +6.
Во вторник местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого и обычного снега. В отдельных районах ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах будет гололедица. Северный и северо-восточный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, а ночью и утром местами возможны порывы до 12 — 14. Столбики термометров в ночные часы покажут от −2 до +3, при прояснениях до −6, а днем от −1 до +4.
Скоро донская столица будет выглядеть так. Денис Демков.
В среду также местами возможны дожди, мокрый снег и снег. В некоторых районах появится гололед, мокрый снег будет налипать на провода и деревья, а дороги скует гололедица. Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на северный и северо-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в зависимости от территории от −3 до +2, при прояснениях мороз усилится до −7, а днем будет от −2 до +3, по югу воздух прогреется до +5.
В четверг по утром и вечером возможны осадки — дождь и мокрый снег. Ветер северо-западного и западного направления будет дуть со скорость 6 — 11 метров в секунду. И ночью, и днем столбики термометров задержатся на уровне от 0 до +1, а днем от 0 до +2.
В пятницу синоптики обещают ясную погоду на севере весь день, а по югу — во второй половине дня, осадков не прогнозируют. Северо-западный и северный ветер разовьют скорость 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −1 — +1 градус, а днем +1 — +3.