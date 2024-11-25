Погода в Ростове-на-Дону на неделю 25 — 29 ноября: Дождь, мокрый снег и гололедица

В Ростовской области синоптики также прогнозируют на неделе облачную с прояснениями погоду. В понедельник днем местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах возможен гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, а на дорогах — гололедица. Ветер будет дуть северо-западный и северный с переходом на северо-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами он усилится до 15 — 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от −1 до +4, а по югу — до +6.