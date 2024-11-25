В Самаре зальют каток на второй очереди набережной

В Самаре приступили к обустройству катка на второй очереди набережной. Его зальют на дорожках общей протяженностью 1,5 км — от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и обратно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Рабочие установили на набережной ограждения, которые разделяют будущие ледовые дорожки и газон с деревьями и кустарниками. Из смонтировали в целях безопасности.
«Каток зальют, как только установятся стабильные отрицательные температуры воздуха. Как и в прошлые года, каток будет бесплатным», — рассказал глава департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов.
Напомним, сейчас на набережной Волги монтируют новогоднюю иллюминацию. Световые конструкции и гирлянды появятся в районе Маяковского, Некрасовского и Ленинградского спусков, а также возле «Ладьи». Праздничными огоньками украсят и каток. Включить иллюминацию на набережной планируют до 15 декабря.