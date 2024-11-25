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В Самаре зальют каток на второй очереди набережной

Бесплатный каток заработает зимой на набережной в Самаре. Его зальют на дорожках общей протяженностью 1,5 км.

Источник: администрация Самары

В Самаре приступили к обустройству катка на второй очереди набережной. Его зальют на дорожках общей протяженностью 1,5 км — от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и обратно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Рабочие установили на набережной ограждения, которые разделяют будущие ледовые дорожки и газон с деревьями и кустарниками. Из смонтировали в целях безопасности.

«Каток зальют, как только установятся стабильные отрицательные температуры воздуха. Как и в прошлые года, каток будет бесплатным», — рассказал глава департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов.

Напомним, сейчас на набережной Волги монтируют новогоднюю иллюминацию. Световые конструкции и гирлянды появятся в районе Маяковского, Некрасовского и Ленинградского спусков, а также возле «Ладьи». Праздничными огоньками украсят и каток. Включить иллюминацию на набережной планируют до 15 декабря.

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