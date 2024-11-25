Создан робот для более безопасных лабораторных занятий в школе

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Робота-манипулятора с удаленным управлением для более безопасной работы с химическими реактивами во время школьных лабораторных работ создали в Новосибирском государственном техническом университете. Устройством можно управлять с помощью приложения, сообщили в пресс-службе вуза.
«Манипулятор позволяет решать проблему удаленного управления экспериментальной аппаратурой внутри лаборатории или рабочей зоны, проводить исследования, эксперименты в режиме реального времени, находясь при этом на расстоянии — например, в другом населенном пункте», — рассказали в вузе.
Устройством можно управлять с помощью мобильного приложения, уточнили в пресс-службе. Разработка велась около года. Сейчас авторы робота-манипулятора ведут отбор образовательных учреждений для испытаний и последующего внедрения.
Один из авторов разработки Дмитрий Блинов пояснил, что робот может работать с твердыми порошковыми материалами и с жидкостными веществами в пробирках. В манипуляторе используются четыре степени свободы, что обеспечивает достаточную подвижность для выполнения базовых операций по перемещению и захвату объектов, а также плавность движений.
«Прототип манипулятора с удаленным управлением может использоваться в учебной деятельности не только для лабораторных работ по химии и физике. Школьники также могут познакомится с принципами работы устройств подобного типа, которыми можно управлять дистанционно, потренировать свои навыки в работе с манипулятором. Это будет интересно в первую очередь тем, кто увлекается робототехникой», — добавил Блинов.