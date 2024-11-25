Создан робот для более безопасных лабораторных занятий в школе

«Прототип манипулятора с удаленным управлением может использоваться в учебной деятельности не только для лабораторных работ по химии и физике. Школьники также могут познакомится с принципами работы устройств подобного типа, которыми можно управлять дистанционно, потренировать свои навыки в работе с манипулятором. Это будет интересно в первую очередь тем, кто увлекается робототехникой», — добавил Блинов.