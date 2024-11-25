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Воронежцев предупредили о мошенничествах с потерей доступа к Госуслугам

В результате схемы на жертву берут миллионные кредиты.

Источник: Комсомольская правда

Киберполиция предупредила воронежцев о мошеннической схеме, направленной на завладение аккаунтами на Госуслугах. Сначала человеку приходит сообщение по почте или в SMS, в котором сообщается о попытке входа на портал и просьбой позвонить по номеру телефона якобы «службы поддержки портала». Сообщение выглядит примерно так: «На портале Госуслуг заблокирована подозрительная попытка входа в ваш аккаунт. Для защиты ваших персональных данных свяжитесь по телефону…».

Если человек звонит по указанному в сообщении номеру и выполняет все инструкции «специалистов», пользователь теряет доступ к своему аккаунту. После этого на жертву оформляют миллионные кредиты, сообщили в управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.