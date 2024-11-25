Воронежцев предупредили о мошенничествах с потерей доступа к Госуслугам

Киберполиция предупредила воронежцев о мошеннической схеме, направленной на завладение аккаунтами на Госуслугах. Сначала человеку приходит сообщение по почте или в SMS, в котором сообщается о попытке входа на портал и просьбой позвонить по номеру телефона якобы «службы поддержки портала». Сообщение выглядит примерно так: «На портале Госуслуг заблокирована подозрительная попытка входа в ваш аккаунт. Для защиты ваших персональных данных свяжитесь по телефону…».