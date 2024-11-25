На Ай-Петри возобновила работу канатная дорога

В понедельник, 25 ноября, канатная дорога на горе Ай-Петри в Ялте возобновила свою работу. Об этом сообщается в Telegram-канале Туристического центра.
«Сегодня погода на Ай-Петри отличная, и канатная дорога работает! Это идеальный день, чтобы насладиться горными пейзажами и провести время на высоте», — говорится в сообщении.
Однако во вторник, 26 ноября, погода ухудшится. Такое положение дел может повлиять на работу канатной дороги. Поэтому в Туристическом центре посоветовали не откладывать поездку. Там порекомендовали людям посетить канатную дорогу сегодня, пока погода остается благоприятной. Однако им посоветовали одеваться теплее, поскольку на вершине очень холодно.