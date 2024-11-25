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Гололёд и усиление ветра до 28 м/с ожидаются в Казахстане

Резких изменений температуры воздуха не ожидается.

Сейчас в Олбани: +1° 3 м/с 59% 754 мм рт. ст. +3°
Источник: krsk.aif.ru

На большей части территории Казахстана в ближайшие трое суток погоду будет определять обширный антициклон, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на западе, юго-западе и в горных районах юга, 28 ноября днем на севере и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег) и гололёд.

«По республике ожидаются туманы и усиление ветра 15−20 м/с, на юге страны порывы до 23−28 м/с», — проинформировали синоптики.

Также они сообщили, что в стране резких изменений в температурном фоне не ожидается.