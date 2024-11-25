Похолодание до минус 19 градусов ожидается в Челябинской области

В регионе на этой неделе установится малооблачная погода без осадков, значительного ветра не ожидается, а в условиях глубокой температурной инверсии и повышенной влажности есть вероятность образования туманов и гололедно-изморозевых явлений, на дорогах — гололедицы. В выходные за счет близости атмосферного фронта в горах ожидается небольшой, местами — умеренный снег и усиление ветра.
«Температура воздуха в ночные часы опустится до минус 8−13, в низинах — до 19 градусов, днем столбики термометров будут колебаться от плюс 2 до минус 5 градусов», — говорят в Челябинском ЦГМС.
Во вторник Южный Урал останется под влиянием гребня антициклона, что обусловит малооблачную погоду, преимущественно без осадков и со слабым ветром. Ночью и утром местами туманы, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ветер неустойчивый 1−6 м/с. Температура воздуха 26 ноября ночью минус 8−13, в низинах — до 19, днем от минус 2 до плюс 3, в низинах — до минус 7 градусов.
Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью минус 9−11, днем во вторник от минус до плюс 1 градуса.
Ночью 27 и 28 ноября прогнозируется минус 7−12, в горах и низинах — до 17 мороза. Днем в среду от минус 3 до плюс 2, четверг — от нуля до минус 5. Также малооблачно, без осадков, ночью и утром локально туманы. Ветер неустойчивый 1−6 м/с.
Несмотря на преобладающие отрицательные значения в целом температурный фон сохранится повышенным относительно климатических норм за счет притока теплого воздуха с южных морей. По данным Гидрометцентра России, положительные аномалии среднесуточных температур до конца месяца составят 0−5 градусов.