Похолодание до минус 19 градусов ожидается в Челябинской области

В регионе на этой неделе установится малооблачная погода без осадков, значительного ветра не ожидается, а в условиях глубокой температурной инверсии и повышенной влажности есть вероятность образования туманов и гололедно-изморозевых явлений, на дорогах — гололедицы. В выходные за счет близости атмосферного фронта в горах ожидается небольшой, местами — умеренный снег и усиление ветра.