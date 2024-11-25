В Калининградской области дорожают таблетки

Относительно октября прошлого года Бисакодил подорожал на 179,21%, металлочерепица на 41,27%, детские соски-пустышки на 39,90%, смекта на 38,69% и перекись водорода на 35,84%. За год Арбидол стал дешевле на 24,44%, ноутбуки — на 10,17%, беспроводные наушники — на 9,21%, утеплённые куртки для дошкольников — на 7,25%, женские дублёнки и меховые пальто — на 7,13%.