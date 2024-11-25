В Калининградской области дорожают таблетки

Детские носки и гольфы стали дороже на 7,65%.
Среди подешевевших товаров оказались Арбидол — подешевел на 12,93%, а Синупрет на 5,24%. Фотоаппараты стали дешевле на 4,42%, а смарт-часы на 3,52%.Детские автомобильные кресла подешевели на 3,44%.
Относительно октября прошлого года Бисакодил подорожал на 179,21%, металлочерепица на 41,27%, детские соски-пустышки на 39,90%, смекта на 38,69% и перекись водорода на 35,84%. За год Арбидол стал дешевле на 24,44%, ноутбуки — на 10,17%, беспроводные наушники — на 9,21%, утеплённые куртки для дошкольников — на 7,25%, женские дублёнки и меховые пальто — на 7,13%.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.