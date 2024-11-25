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В Калининградской области дорожают таблетки

В Калининградской области в октябре 2024 года более всего подорожали лекарственные препараты, включая таблетки бисакодил (33,93%), фуросемид (12,70%) и женские трикотажные перчатки (8,26%).

Детские носки и гольфы стали дороже на 7,65%.

Среди подешевевших товаров оказались Арбидол — подешевел на 12,93%, а Синупрет на 5,24%. Фотоаппараты стали дешевле на 4,42%, а смарт-часы на 3,52%.Детские автомобильные кресла подешевели на 3,44%.

Относительно октября прошлого года Бисакодил подорожал на 179,21%, металлочерепица на 41,27%, детские соски-пустышки на 39,90%, смекта на 38,69% и перекись водорода на 35,84%. За год Арбидол стал дешевле на 24,44%, ноутбуки — на 10,17%, беспроводные наушники — на 9,21%, утеплённые куртки для дошкольников — на 7,25%, женские дублёнки и меховые пальто — на 7,13%.

Соответствующие данные приводит Калининградстат.

медицина